"اليوم" السعودية: "قمة القدس" مهدت إلى قيام تحالف عربى شامل لردع الأعداء

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أكدت صحيفة "اليوم" السعودية فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، أن "قمة القدس" أدت إلى تقزيم النظام الإيرانى بشكل ملحوظ وتحجيم سياسته العدوانية، ومهدت لقيام تحالف عربى شامل يمثل ردعا لأى عدوان محتمل، وقد انعكس هذا التمهيد من خلال دعم التشكيلات العسكرية وفقا لمشروع درع الخليج الذى أنهى تدريباته بنجاح.

وأوضحت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (قمة القدس والتحالف المنشود)، أن القمة أدانت بشدة الإرهاب المتمثل فى النظام الإيرانى الدموى الذى مازال يعيث فسادا ودمارا فى بعض دول المنطقة التى تتدخل فى شؤونها الداخلية، عبر دعمهم للميليشيات الحوثية الانقلابية فى اليمن ومدها بالصواريخ الباليستية التى تطلقها الميليشيات ضد المقدسات والمدن السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى حرص المملكة على تدارس أزمات الأمة العربية والوصول إلى حل لها استنادا إلى القرارات والمواثيق الدولية، وأن قيام "الناتو العربي" المرتقب كأهم تحالف عربى سوف يؤدى دون شك إلى تحقيق آمال الشعوب العربية فى وحدتها وجمع صفوفها للدفاع عن أراضيها ومصالحها، وشددت الصحيفة فى ختام افتتاحيتها على أن قيام "الناتو العربى المرتقب"، الذى أوصت به القمة العربية الـ29 التى عقدت مؤخرا بالظهران، يعد فى جوهره ضرورة ملحة فى ضوء ما تهدد به إيران دول المنطقة.