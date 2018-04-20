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المرصد السورى: مقتل 28 عنصرا من "داعش" فى غارة للتحالف الدولى بدير الزور

الجمعة، 20 أبريل 2018 08:52 ص
المرصد السورى: مقتل 28 عنصرا من "داعش" فى غارة للتحالف الدولى بدير الزور قصف فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 28 عنصرا من تنظيم "داعش"، بينهم 7 قيادات فى غارة لقوات التحالف الدولى استهدفت ريف دير الزور الشرقى.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - "إن الغارة استهدفت اجتماعات لقيادات داعش فى منزل كان التنظيم قد استولى عليه فى بلدة هجين على الضفاف الشرقية لنهر الفرات"، مرجحا ارتفاع أعداد القتلى جراء تلك الغارة.

من جهتهم، أفاد ناشطون سوريون، بأن المنطقة شهدت أيضا عملية إنزال جوى لقوات التحالف أسفرت عن اعتقال أفراد من التنظيم، مشيرين إلى أن قوات التحالف قصفت مواقع لـ"داعش" فى دير الزور من خلال حقل العمر النفطى الذى تتخذه قاعدة لها.

وفى سياق متصل، أعلن المرصد مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف عنيف شنه الجيش السورى على مناطق سيطرة داعش جنوب العاصمة دمشق، وأضاف المرصد، أن الطيران الحربى ألقى عشرات البراميل المتفجرة، وأطلق الصواريخ على أحياء الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرة داعش، مشيرا إلى أن القصف تزامن مع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وداعش فى هذه المناطق.


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