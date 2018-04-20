video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" فى قصف جوى على محافظة ديالى

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:30 ص
العراق: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" فى قصف جوى على محافظة ديالى قوات الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن قائد العمليات بمحافظة ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، مقتل اثنين من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى، أحدهما ـ وفق المعلومات ـ هو الذراع الأيمن لأبو بكر البغدادى زعيم التنظيم، وذلك بعدما قصف الطيران العراقى موقعا تابعا لهم شمال شرق المحافظة.

وأوضح العزاوى اليوم فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية، إنه تم قصف موقع لتنظيم "داعش" فى حوض الزور من قبل إحدى طائرات القوة الجوية، أسفر عن مقتل اثنين من مسلحى التنظيمأحدهم يمثل الذراع الأيمن لزعيم التنظيم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى: العراق كان محاصرا دوليا واقليميا والآن قوى

سوريا فى مرمى نيران طيران العراق.. بغداد: غارتنا استهدفت داعش وتمت بتنسيق مع الأسد.. مخاوف من امتداد دوائر الصراع السورى.. "البنتاجون" تنفى نوايا الخروج.. وتؤكد: نسعى لزيادة حجم قواتنا داخل الأراضى السورية

العراق: الضربات الجوية على مواقع داعش فى سوريا نفذت بالتنسيق مع حكومة الأسد

مقتل 5 أكراد فى غارات تركية على منطقة الزاب شمالى العراق

العراق

أخبار عربية

ديالى

داعش




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة