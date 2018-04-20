العراق: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" فى قصف جوى على محافظة ديالى

العراق: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" فى قصف جوى على محافظة ديالىالجمعة، 20 أبريل 2018 11:30 ص
قوات الجيش العراقى
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أعلن قائد العمليات بمحافظة ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، مقتل اثنين من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى، أحدهما ـ وفق المعلومات ـ هو الذراع الأيمن لأبو بكر البغدادى زعيم التنظيم، وذلك بعدما قصف الطيران العراقى موقعا تابعا لهم شمال شرق المحافظة.
وأوضح العزاوى اليوم فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية، إنه تم قصف موقع لتنظيم "داعش" فى حوض الزور من قبل إحدى طائرات القوة الجوية، أسفر عن مقتل اثنين من مسلحى التنظيمأحدهم يمثل الذراع الأيمن لزعيم التنظيم.
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