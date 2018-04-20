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الجمعة، 20 أبريل 2018 06:57 م
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العثور على 23 صاروخًا محلى الصنع من مخلفات "داعش" فى الموصل بالعراق

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:08 م
العثور على 23 صاروخًا محلى الصنع من مخلفات "داعش" فى الموصل بالعراق الشرطة العراقية


بغداد أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على 23 صاروخًا محلى الصنع من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية - فى بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية - : "فوج طوارئ الشرطة الرابع فى نينوى عثر على 23 صاروخًا محلى الصنع من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت الداخلية أنه تم العثور عليها فى منطقة حى الشفاء فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فى 10 يوليو 2017 بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل.

 


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