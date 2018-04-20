العبادى: العراق حقق معجزة بالانتصار على "داعش" فى زمن قياسى







بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الجمعة، أن العراق حقق معجزة بكل المقاييس بالانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق فى مدة زمنية لم يكن يتوقعها أحد.

وقال العبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "سنلاحق جماعات داعش الإرهابية ونسحقها"، مبينا أن يوم أمس قامت القوات الجوية بتوجيه ضربة فى سوريا على الجماعات المسلحة الإرهابية.

وأضاف العبادى "أن العراق تعرض لخطر وجودى واستطاع أن يتصدى وينتصر، وهذا الانتصار لم يكن بدون تكلفة، حيث إنه تم تقديم ضحايا عند دخول "داعش"، وقدمنا تضحيات عند التحرير" .

وتابع: "نريد أن نكمل مشوار النصر، ظهرت دعوات تقسيم البلد ولكن العراق عاد أقوى وتوحد أكثر من السابق".