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السودان يسلم إيطاليا رفاة أحد جنودها المشاركين فى الحرب العالمية الثانية

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:10 ص
السودان يسلم إيطاليا رفاة أحد جنودها المشاركين فى الحرب العالمية الثانية هيكل عظمى _ صورة أرشيفية


الخرطوم أ ش أ
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تسلمت الحكومة الإيطالية، من نظيرتها السودانية، الخميس، رفاة الجندى الإيطالى "كارلو" الذى شارك فى الحرب العالمية الثانية، وذلك جزيرة بارموسى على بعد 35 ميلا بحريا شمال شرق ميناء بورتسودان.

وتمت إجراءات تسليم الرفاة، بين والى ولاية البحر الأحمر السودانية على أحمد حامد، وسفير إيطاليا لدى الخرطوم، فابرنيو لوباسو.

وأشاد الوالى - خلال مراسم التسليم - بالعلاقات المتطورة بين السودان وإيطاليا، مشيرا إلى الترتيبات التى تمت بين حكومتى البلدين من أجل نقل الرفاة إلى إيطاليا.

من جانبه، ثمن السفير الإيطالى بالتعاون القائم بين بلاده والسودان فى المجالات المختلفة، ودور الولاية فى تيسير إجراءات تسليم رفاة الجندى الإيطالي.

يذكر أن الجندى الإيطالى (كارلو) أشارت تقارير إلى أنه يعتبر أصغر جندى شارك فى الحرب العالمية الثانية، وتم دفن جثمانه فى جزيرة بارموسى إثر غرق السفينة حربية إيطالية فى الساحل السودانى خلال الحرب، وأصبح حطام السفينة الغارق مزارا سياحيا لهواة سباحة الغطس والتصوير تحت الماء.


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