السفير الأمريكى لدى الكويت: ضربة سوريا أدت غايتها

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أكد السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن الضربة الثلاثية الأخيرة على سوريا أدت غايتها، مشيرا إلى أنه لم يتم اعتراض أى من الصواريخ الموجهة التى أصابت أهدافها بدقة، بعكس ما ذكره السوريون والروس.

وقال سيلفرمان – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة – "إن الضربة الثلاثية وجهت رسالة إلى دمشق، حول حق الرد عليها فى حال استخدام أسلحة الدمار الشامل مرة أخرى"، وحول الأزمة الخليجية الراهنة، أشار سيلفرمان، إلى أن وجهة النظر الأمريكية تشبه وجهة نظر الكويت حول ما ينبغى فعله لتجاوزها، مضيفًا "لدينا الكثير من المشتركات مع دول الخليج، وعلى رأسها محاربة الإرهاب، ومكافحة خطر الصواريخ الباليستية، وكل هذه الأمور تتطلب تجاوز الخلافات".

ومن جهة أخرى، أعرب السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، عن حزنه لوفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش، واصفا باربرا بـ(السيدة العظيمة) من خلال سيرتها ودعمها لزوجها وصرامتها، وأضاف "أن سجلا للتعازى بالسيدة بوش سيفتح فى السفارة الأمريكية فى الكويت يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا".