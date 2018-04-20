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الرئيس اللبنانى يستعرض مع قائد القيادة الوسطى الأمريكى التعاون بين جيشى البلدين

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:16 م
الرئيس اللبنانى يستعرض مع قائد القيادة الوسطى الأمريكى التعاون بين جيشى البلدين الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون


بيروت (أ ش أ)
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استعرض الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، خلال لقائه اليوم قائد القيادة الوسطى فى الجيش الأمريكى الجنرال جوزف فوتيل، التعاون القائم بين جيشى البلدين والمساعدات التى قدمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش.

وخلال اللقاء الذى حضرته السفيرة الأمريكية إليزابت ريتشارد والوفد الأمريكى المرافق، شكر عون الجنرال فوتيل على دور بلاده فى مؤتمر "روما 2" الذى خصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيما على طول الحدود الجنوبية.

وأضاف أن الاتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية فى النصف الأول من الشهر المقبل، لإنهاء التعديات الإسرائيلية على الحدود الدولية للبنان، وجدد الرئيس عون التأكيد على أن لبنان لن يكون بلدا معتديا لكنه يرفض أى اعتداء على أراضيه.

وكان الجنرال فوتيل قدم خلال اللقاء عرضا للأوضاع العسكرية الراهنة فى المنطقة، مجددا دعم بلاده للجيش والقوى المسلحة اللبنانية وضرورة تعزيز التعاون القائم بين الطرفين.

 

 


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