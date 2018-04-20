الدبلوماسية الشبابية بليبيا تنتصر للرياضة الليبية فى أذربيجان







كتب أحمد جمعة

أعرب وزراء الشباب والرياضة لدول منظمة التعاون الإسلامى بمؤتمرهم الرابع المنعقد فى العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 17-19 أبريل الجارى عن تضامنهم الكامل مع دولة ليبيا عبر مطالبتهم للمؤسسات الرياضية الدولية برفع الحظر على اللعب على الملاعب الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامى للخارجية الليبية، أكد المشاركون على ضرورة تنسيق المواقف بين دول العالم الإسلامى ومخاطبة مندوبين الدول الأعضاء بالمؤسسات الرياضية الدولية لحشد موقف مساند ينتصر للحركة الرياضية الليبية فى ظل الجهود المثمرة لحكومة الوفاق الوطنى لبسط الأمن والاستقرار بالمدن الليبية.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة ليبيا قد مثلت بهذا الاجتماع الإسلامى الهام بوفد ترأسه المستشار فتح الله عبد اللطيف عن الهيئة هذا وقد التقى الرئيس إلهام علييف بقصر الرئاسة الأذربيجانية بباكو وزراء الشباب والرياضة بالدول الاسلامية المشاركين بهذا الاجتماع وجرى نقاش موسع مع الرئيس علييف حول القضايا التى تهم الشباب الإسلامى.