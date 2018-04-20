الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمالى محافظة لحج الجمعة، 20 أبريل 2018 11:24 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
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أعلن الجيش اليمنى ، أن قواته أحرزت تقدماً ميدانياً جديداً فى شمال مديرية القبيطة، شمالى محافظة لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثى المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى ، إن قوات الجيش اليمنى حررت موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم فى شمالى المديرية.
وأضاف المصدر العسكرى اليمنى أن المعارك أسفرت عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين ، مؤكداً أن سيطرة الجيش اليمنى على تلك المواقع سيساعده فى تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل الإستراتيجى الذى يطل على معسكر لبوزة ومناطق شرقى الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة والشريجة وقطع خط إمداد المليشيات.
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