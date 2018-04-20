الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمالى ‏محافظة لحج ‏







(أ ش أ)

أعلن الجيش اليمنى ، أن قواته أحرزت تقدماً ميدانياً جديداً فى ‏شمال مديرية القبيطة، شمالى محافظة ‏لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد ‏مليشيا الحوثى المدعومة من إيران.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى ، إن قوات الجيش اليمنى حررت ‏موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم فى ‏شمالى المديرية.‏

وأضاف المصدر العسكرى اليمنى أن المعارك أسفرت عن مصرع ‏خمسة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين ، مؤكداً أن سيطرة الجيش اليمنى على تلك المواقع ‏سيساعده فى تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل ‏الإستراتيجى الذى يطل على معسكر لبوزة ومناطق ‏شرقى الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة ‏والشريجة وقطع خط إمداد المليشيات.