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الجمعة، 20 أبريل 2018 11:35 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمالى ‏محافظة لحج ‏

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:24 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمالى ‏محافظة لحج ‏ الجيش اليمنى - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى ، أن قواته أحرزت تقدماً ميدانياً جديداً فى ‏شمال مديرية القبيطة، شمالى محافظة ‏لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد ‏مليشيا الحوثى المدعومة من إيران.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى ، إن قوات الجيش اليمنى حررت ‏موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم فى ‏شمالى المديرية.‏

وأضاف المصدر العسكرى اليمنى أن المعارك أسفرت عن مصرع ‏خمسة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين ، مؤكداً أن سيطرة الجيش اليمنى على تلك المواقع ‏سيساعده فى تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل ‏الإستراتيجى الذى يطل على معسكر لبوزة ومناطق ‏شرقى الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة ‏والشريجة وقطع خط إمداد المليشيات.

 


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