الجيش السورى يواصل توجيه ضرباته إلى أوكار التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق







دمشق (أ ش أ)

واصل سلاحا الجو والمدفعية فى الجيش السورى، اليوم الجمعة، ضرب تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية فى حى الحجر الأسود جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، أن ضربات جوية نفذها سلاح الجو ورمايات مدفعية وصاروخية مركزة، وجهتها وحدات من الجيش السورى إلى تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية فى الحجر الأسود، أدت إلى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكان سلاح الجو فى الجيش السوري، قد بدأ أمس غارات على تجمعات وأوكار الإرهابيين فى حى الحجر الأسود ومحيطه على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق، فى إطار استكمال العمليات العسكرية التى ينفذها الجيش لتطهير محيط مدينة دمشق من الإرهاب.

وأوضحت الوكالة أن هذه العملية العسكرية تأتى بعد نحو أسبوع على إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحرير الغوطة الشرقية بجميع بلداتها وقراها ومدينة دوما من الإرهاب حيث تكبدت تنظيمات "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" وجبهة النصرة خسائر كبيرة، خلال التقدم الكبير لوحدات الجيش فى عملياتها بالغوطة ونجاحها بكسر خطوط وتحصينات الإرهابيين.

وتتزامن هذه العملية مع إعلان بلدة الضمير فى منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي، أمس خالية من الإرهابيين بعد إخراج إرهابيى "جيش الإسلام" وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس بعد أن سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وذلك تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الدولة السورية.