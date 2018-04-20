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"البنتاجون": سوريا لا تزال لديها قدرات كيميائية "محدودة"

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:10 ص
"البنتاجون": سوريا لا تزال لديها قدرات كيميائية "محدودة" جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن النظام السورى لا يزال قادرا على شن هجمات كيميائية لكن بمستوى محدود، بعد أسبوع على ضربات أمريكية وفرنسية وبريطانية ردا على هجوم كيميائى مفترض فى إبريل الحالى على دوما فى الغوطة الشرقية.

وقال الجنرال كينيث ماكنزى، مدير هيئة الاركان العسكرية الأمريكية المشتركة، أن نظام الرئيس السورى بشار الأسد لا تزال لديه قدرات كيميائية "متبقية"، فى عدد من المواقع فى مختلف انحاء البلاد.

وأضاف ماكنزى أمام صحفيين فى البنتاجون "سيتمكنون من شن هجمات محدودة فى المستقبل"، لكنه أضاف ان لا معلومات لديه بالتحضير لهجوم جديد.

وتابع "عليهم التيقظ بينما يدرسون آلية تنفيذ هذه الهجمات لأننا نراقبهم ولدينا القدرة على ضربهم مجددا اذا دعت الحاجة الى ذلك".

 


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البنتاجون

سوريا

قدرات كيميائية محدودة

أخبار سوريا

العنف فى سوريا




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