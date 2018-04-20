video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تدين حادث إطلاق النار على نقطة أمنية فى عسير بالسعودية

الجمعة، 20 أبريل 2018 09:15 ص
البحرين تدين حادث إطلاق النار على نقطة أمنية فى عسير بالسعودية وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية فى منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن.

وأكدت الخارجية البحرينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف البحرين الراسخ الذى يقف فى صف واحد إلى جانب المملكة فى مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والتصدى للإرهاب، وتضامنها مع كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، معربةً عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الشهداء جراء هذا العمل الإجرامى.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت مقتل 4 من رجال الأمن جراء إطلاق نار من قبل مجهولين على أحد النقاط الأمنية فى منطقة عسير، مشيرة إلى أن قوات الأمن طاردت المسلحين وتمكنت من إلقاء القبض على شخصين فيما قتلت شخص ثالث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

داخلية السعودية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بمنطقة عسير

أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين فى شهداء حادث منطقة عسير

اخبار عربية

الخارجية البحرينية

هجوم ارهابى بالسعودية

منطقة عسير

الشرطة السعودية

مكافحة الارهاب

اخبار العرب

اخبار السعودية




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة