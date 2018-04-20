البحرين تدين حادث إطلاق النار على نقطة أمنية فى عسير بالسعودية

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية فى منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن.

وأكدت الخارجية البحرينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف البحرين الراسخ الذى يقف فى صف واحد إلى جانب المملكة فى مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والتصدى للإرهاب، وتضامنها مع كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، معربةً عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الشهداء جراء هذا العمل الإجرامى.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت مقتل 4 من رجال الأمن جراء إطلاق نار من قبل مجهولين على أحد النقاط الأمنية فى منطقة عسير، مشيرة إلى أن قوات الأمن طاردت المسلحين وتمكنت من إلقاء القبض على شخصين فيما قتلت شخص ثالث.