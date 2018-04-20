الاحتلال الإسرائيلى يسلم إخطارات هدم منازل ومنشآت فى بلدة سلوان جنوب الأقصى







رام الله (أ ش أ)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، اليوم الجمعة، دفعة إخطارات جديدة بهدم منازل ومنشآت فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية: "إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، سلمت إخطارات بهدم منازل ومنشآت فى حى واد ياصول بسلوان، وأوامر استدعاء لمراجعة بلدية الاحتلال".

وتتعمد سلطات الاحتلال العمل على تفريغ البلدة من أهلها من أجل مزيد من السيطرة على المدينة المقدسة عبر تهويدها وطرد أهلها الفلسطينيين بهدف كسب المعركة الجغرافية والديمغرافية فى المدينة المحتلة، من أجل طرح المزيد من المشاريع الاستيطانية واستمرار تهجير المقدسيين من أرضهم وهدم منازلهم بحجج متعددة.