الأردن يدين إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا على "جازان" السعودية







عمان (أ ش أ)

ندد الأردن بشدة باستهداف منطقة جازان بصاروخ بالستى أطلقته ميليشيات الحوثى من اليمن، ونجحت الدفاعات الجوية السعودية باعتراضه، اليوم الجمعة، واعتبره عملا عدوانياً مرفوضاً.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة السعودية فى تصديها للإعتداءات المتكررة التى تتعرض لها من ميليشيات الحوثى، مجدداً إدانة الأردن لكل عمل عسكرى يستهدف المناطق المدنية ويروع المدنيين الآمنين.

وقال إن الأردن، إذ يجدد موقفه الداعم لجهود الأشقاء فى السعودية للتوصل إلى حل سلمى للازمة اليمنية، فإنه يدعو كافة الأطراف فى اليمن إلى نبذ العنف والاقتتال والعودة لطاولة المفاوضات وصولا لحل الصراع بالطرق السلمية وفقا للمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة.