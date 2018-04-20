استلام الدفعة الأولى من الأقماح بالوادى الجديد وصرف 50 ألف جوال للمزارعين







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس سعيد هريدى مدير بنك الائتمان الزراعى بالوادى الجديد، إن الشون ونقاط تجميع محصول القمح تسلمت حتى الآن 2513 طن قمح من المزارعين، كما تم توزيع 50 ألف جوال فارغ للمزارعين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى كافة الشكاوى، وتذليل العقبات التى تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

وأضاف هريدى، أن المحافظة تضم 9 مراكز تجميع منتشرة بكافة المناطق لاستلام القمح منهم صومعة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى 6 مراكز تجميع تشمل مركز تجميع فى شون مدينة الفرافرة والكفاح وغرب الموهوب ومدينة موط ومركز بلاط ومركز باريس.