video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استلام الدفعة الأولى من الأقماح بالوادى الجديد وصرف 50 ألف جوال للمزارعين

الجمعة، 20 أبريل 2018 04:38 م
استلام الدفعة الأولى من الأقماح بالوادى الجديد وصرف 50 ألف جوال للمزارعين حصاد القمح -أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن المهندس سعيد هريدى مدير بنك الائتمان الزراعى بالوادى الجديد، إن الشون ونقاط تجميع محصول القمح تسلمت حتى الآن 2513 طن قمح من المزارعين، كما تم توزيع 50 ألف جوال فارغ للمزارعين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى كافة الشكاوى، وتذليل العقبات التى تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

وأضاف هريدى، أن المحافظة تضم 9 مراكز تجميع منتشرة بكافة المناطق لاستلام القمح منهم صومعة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى 6 مراكز تجميع تشمل مركز تجميع فى شون مدينة الفرافرة والكفاح وغرب الموهوب ومدينة موط ومركز بلاط ومركز باريس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

50 مليون جنيه لإنشاء 8 محطات تنقية مياه شرب بمركز الداخلة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة