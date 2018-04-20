video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 أبريل 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذيفة على حى التضامن بدمشق

الجمعة، 20 أبريل 2018 11:38 ص
إصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذيفة على حى التضامن بدمشق غارة جوية - ارشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أُصيب 5 مدنيين بجروح ، اليوم الجمعة ، جراء استهداف مجموعات إرهابية من تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة " بقذيفة حى التضامن بمدينة دمشق .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله، إن مجموعات إرهابية من تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" تنتشر فى حيى (الحجر الأسود) و (مخيم اليرموك) استهدفت بقذيفة على منازل المواطنين فى حى التضامن، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية .


وأشار المصدر إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون فى منطقة برزة، وتسببت فى وقوع أضرار مادية طفيفة نتيجة قوة ارتطامها بالشارع الاسفلتى عند نقطة السقوط.
وأضافت الوكالة أن وحدات من الجيش السورى ردت على مصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة، ودمرت عددا من نقاط الإرهابيين المحصنة ومنصات الإطلاق وأوقعت فى صفوفهم خسائر فى الأفراد والعتاد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دفاع البرلمان العراقى: قواتنا تعتزم شن غارات أخرى على داعش فى سوريا

إخوان سوريا يدعمون الاحتلال التركى لعفرين.. ويزعمون: يوفر الأمن للمدينة

"البنتاجون": سوريا لا تزال لديها قدرات كيميائية "محدودة"

السفير الأمريكى لدى الكويت: ضربة سوريا أدت غايتها

غارة جوية

سوريا

أخبار عربية

دمشق




لا تفوتك
تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة بعد مد فترة سداد التكاليف

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

أحمد الشناوى مندهشاً: العملية إتحددت ومفيش حجز طيران ولا فندق ولا فلوس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

وثائق رسمية تكشف ضبط شحنة غذاء تركية ملوثة بالإشعاع النووى موردة لليبيا

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

"المرور" تغلق محور اﻷوتوستراد جزئيًا فى الاتجاهين لمد كابل كهرباء

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة "جاز ميوزك أورد" فى ألمانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة