إصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذيفة على حى التضامن بدمشق

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أُصيب 5 مدنيين بجروح ، اليوم الجمعة ، جراء استهداف مجموعات إرهابية من تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة " بقذيفة حى التضامن بمدينة دمشق .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله، إن مجموعات إرهابية من تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" تنتشر فى حيى (الحجر الأسود) و (مخيم اليرموك) استهدفت بقذيفة على منازل المواطنين فى حى التضامن، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية .



وأشار المصدر إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون فى منطقة برزة، وتسببت فى وقوع أضرار مادية طفيفة نتيجة قوة ارتطامها بالشارع الاسفلتى عند نقطة السقوط.

وأضافت الوكالة أن وحدات من الجيش السورى ردت على مصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة، ودمرت عددا من نقاط الإرهابيين المحصنة ومنصات الإطلاق وأوقعت فى صفوفهم خسائر فى الأفراد والعتاد.