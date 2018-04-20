"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة عن "الحب الصادق للوطن"







سوهاج – عمرو خلف

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج، مساء اليوم الجمعة، ندوة دينية بمسجد على بن أبى طالب بمركز دار السلام بعنوان "الحب الصادق للوطن من أقوى دوافع تعميره وتنميته" بحضور قيادات مديرية الأوقاف وإدارة الاوقاف بدار السلام.

وتحدث الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير المساجد بمديرية أوقاف سوهاج، فى الندوة قائلا: "للوطن فى قلوب أهله مكانة عاطفية تظهر جلية عند الاغتراب عنه أو فراقه أو تعرضه لخطر أو اعتداء، ومن هنا ارتبط الإنسان عاطفيا ببيته الذى ولد أو عاش فيه بين أهله وبلده التى نشأ وتربى فيها. وتتجلى العاطفة للوطن فى رسول الله حينما خرج من مكة مهاجرا ولم يكد أن يفارقها حتى أعلن عما بداخله من تأثر عاطفى كبير نتيجة فراقه لوطنه وبلده فما كان منه إلا أن خاطبها خطابا يدل على مدى حبه لها وعظيم عاطفته تجاهها، قائلا "ما أطيبك من بلد وأحبك إلى، ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك".

وأضاف الشيخ اللاوى،: "لأن الله تعالى يعلم قدر محبة الإنسان لوطنه ولوعته بفراقه وشوقه إلى العودة إليه جاءت البشرى على الفور من الله تعالى لرسوله قائلا فى كتابه العزيز:"إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّى أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ".

وأكد أن الحب الصادق للوطن من أقوى دوافع تعميره وتنميته وتقدمه والغيرة عليه والدفاع عنه بكل نفس ونفيس، وباعث للمواطن الصادق فى حبه لوطنه على السعادة بكل خير يشهده الوطن، ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه: "عمر الله البلدان بحب الأوطان".