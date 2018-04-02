16 ألف بطاقة تموينية لمحافظة أسيوط ضمن منظمومة الخبز الجديدة







أسيوط – هيثم البدرى

قال محسن فرغلى وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط إن مديرية التموين استقبلت 16 ألف بطاقة تموينية جديدة ضمن منظومة الخبز الجديدة التى بدأت فى الأول من يناير لهذا العام، وهى بطاقات إصدار جديد، وبدل تالف ، وبدل فاقد ، وفصل اجتماعى.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية سبق أن تسلمت دفعة بطاقات أخرى بلغت نحو 5373 بطاقة تموينية قبل ذلك ليصبح إجمالى البطاقات الواردة للمواطنين بعد النظام الجديد 22 ألفا و176 بطاقة على أن ترد باقى البطاقات للمتقدمين للحصول عليها تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأشار وكيل التموين إلى أن هذه البطاقات يستلمها المواطن ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه ويحصل بها على كل المواد التموينية المقررة له والتى يحصل عليها من الدولة ، وأن هذه المنظومة قضت على كل التأخيرات فى البطاقات الورقية إذ كانت تتأخر لأكثر من 4 أعوام كما أن هذه المنظومة قضت على التلاعب بالبطاقات التموينية من بعض ضعاف النفوس بالمكاتب التموينية ، لأن الرقم السرى فى النظام الجديد يتم إرساله لصاحب البطاقة على تليفونه الشخصى بعد أن كان قبل ذلك بحوزة مكاتب التموين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن محافظة أسيوط ورد إليها بطاقات لأكثر من نصف المتقدمين للحصول على هذه البطاقات وكل 15 يوما ترد إلينا مجموعة وفى أقرب فرصة سننتهى من كل البطاقات الخاصة بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة أن مديرية التموين متابعة تسليم البطاقات إذ أرسلنا إشارة إلى مكاتب التموين فى كل المراكز بوضع أسماء المواطنين فى لوحة إعلانات المكاتب التى وردت إليهم بطاقتهم بموجب الكشوف ونتابع من خلال إدارة التفتيش الفنى والمرور المفاجئ لمتابعة حركة تسليم البطاقت التموينية إذ يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له لمعرفة اسمه أو من جاءت له رسالة على تليفونه الشخصى بالمكان المحدد ويقوم بالاستلام.