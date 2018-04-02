وكيل إسكان المنوفية يجتمع بمديرية الشئون الصحية وممثلى الهيئة العربية للتصنيع







المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان، بمحافظة المنوفية، اليوم، إجتماعا بالمديرية، بحضور المهندس مصطفى حجاب مدير إدارة الكهرباء، والمهندس شبل عبدالصمد مدير المكتب الفنى، والمهندس أيمن شوقى، والمهندس رضا عزت، والمهندس مصطفى كرم، ومحمد بيومى مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وبحضور ممثلى الشئون الصحية وممثلى الهيئة العربية للتصنيع .

وأكد وكيل الوزارة، فى بيان له،أن الاجتماع يأتى لمتابعة الموقف التنفيذى لعملية ترميم ورفع كفاءة مستشفى منوف العام، وعملية تركيب مولد كهرباء بمستشفى صدر منوف، وتركيب مولد كهرباء بمستشفى بركة السبع.

وشدد وكيل وزارة الإسكان على الشركة المنفذة، بسرعة استكمال ونهو الأعمال فى المواعيد المحددة، حرصا على راحة وسلامة المرضى، ونظراً لحاجة المستشفيات إلى تلك الاعمال.



وأكد وكيل وزارة الإسكان، على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام، وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم .