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وصول 10 سيارات نظافة قلاب جديدة كدفعة ثانية لتوزيعها على المراكز بالمنوفية

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:44 م
وصول 10 سيارات نظافة قلاب جديدة كدفعة ثانية لتوزيعها على المراكز بالمنوفية القلابات الجديدة





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن وصول 10سيارات  قلاب حمولة 6 طن  كدفعة ثانية سيتم توزيعها على المراكز والوحدات المحلية اليوم بنطاق المحافظة ، ويأتى هذا في إطارما تقوم به محافظة المنوفية من جهود لرفع كفاءة منظومة النظافة والإرتقاء  بها على مستوى المحافظة .

وأشار مختار فى بيان له،إلى أنه قد سبق وأعلن عن البدء في توريد 20سيارة قلاب لرفع تراكمات القمامة بنطاق المحافظة بإجمالى تكلفة 14 مليون 436 ألف جنيه، معلناً أنه قد وصل  5 سيارات قلاب حمولة 6 طن دفعة أولى ، كما أعلن عن  وصول 10سيارات قلاب حمولة 6 طن  كدفعة ثانية  ليصبح إجمالي ما تم توريدة15  سيارة قلاب حمولة 6 طن ، مؤكداً  علي أنه سيتم الإنتهاء من توريد كافة المعدات خلال الأسبوع الحالي.

من جانبه أكد السكرتير العام علي أن المحافظة لن تدخر جهدآ في سبيل الإرتقاء بمنظومة النظافة  والتجميل من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات والآلات الحديثة وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري بحيث تكون جاهزة لأداء مهام وخدمات  النظافة والتجميل والحفاظ علي البيئة بشوارع قري ومدن المحافظة للظهور بمظهرلائق وحضارى.

سيارات نظافة قلاب جديدة (1)
سيارات نظافة قلاب جديدة (1)

 

سيارات نظافة قلاب جديدة (2)
سيارات نظافة قلاب جديدة (2)

 

سيارات نظافة قلاب جديدة (3)
سيارات نظافة قلاب جديدة (3)

 

سيارات نظافة قلاب جديدة (4)
سيارات نظافة قلاب جديدة (4)

 

سيارات نظافة قلاب جديدة (5)
سيارات نظافة قلاب جديدة (5)

 

سيارات نظافة قلاب جديدة (6)
سيارات نظافة قلاب جديدة (6)

 

سيارات نظافة قلاب جديدة (7)
سيارات نظافة قلاب جديدة (7)

 


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