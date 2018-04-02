وزير الرى: توجهات لبحث إيجاد مخرج للاتفاق والحل بشأن سد النهضة







القليوبية - نيفين طه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لابد من وجود وعي بأهمية القناطر الخيرية وأنها مدينة أثرية ذات جمال سياحي كبير، مشيرا أنه جاري ضخ أنشطة بمعاونة الفنانين لزيادة جذب المواطنين على المدينة وتوفير الخدمات بأسعار رمزية لا تتعدى عشرة جنيهات للمواطنين، وسيتم تطوير الحدائق حتى تكون آدمية للمواطنين.

وأضاف "عبدالعاطي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمتحف الثورة بمدينة القناطر الخيرية على هامش ملتقى سلسبيل للمياه ، أنه سيشارك في اجتماع بدولة السودان الأربعاء والخميس المقبل بدولة السودان بمشاركة مسئولي الخارجية والموارد المائية، مضيفا أن هناك توجهات رئاسية لبحث إيجاد مخرج للاتفاق والخروج للحل بشأن سد النهضة.