وزير الخارجية الأردنى يبحث مع وفد أمريكى العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية







عمان (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين ، مع وفد من الكلية الحربية للجيش الأمريكى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن الصفدى أطلع الوفد على الجهود التى يقودها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لمعالجة أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وأشاد الصفدى خلال اللقاء بالعلاقات الإستراتيجية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية ، معرباً عن تقدير الأردن للدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة إلى المملكة خاصةً الدفاعى منه.

من جانبه ، ثمن الوفد دور الأردن فى تكريس ثقافة السلام ، مؤكدا أهمية استمرار دعم المملكة كونها شريكا استراتيجيا مهما فى المنطقة.