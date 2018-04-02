video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأردنى يبحث مع وفد أمريكى العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:34 م
وزير الخارجية الأردنى يبحث مع وفد أمريكى العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى





عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين ، مع وفد من الكلية الحربية للجيش الأمريكى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن الصفدى أطلع الوفد على الجهود التى يقودها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لمعالجة أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وأشاد الصفدى خلال اللقاء بالعلاقات الإستراتيجية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية ، معرباً عن تقدير الأردن للدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة إلى المملكة خاصةً الدفاعى منه.

من جانبه ، ثمن الوفد دور الأردن فى تكريس ثقافة السلام ، مؤكدا أهمية استمرار دعم المملكة كونها شريكا استراتيجيا مهما فى المنطقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأردنى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين

وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيره الروسى هاتفيًا التطورات فى المنطقة

الخارجية الأردنية: بلادنا تقف مع الكنائس المسيحية فى رفضها إجراءات الاحتلال

الاردن

اخبار الاردن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة