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موسكو: واشنطن تعزز وجودها على الضفة الشرقية لنهر الفرات فى سوريا

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:50 م
موسكو: واشنطن تعزز وجودها على الضفة الشرقية لنهر الفرات فى سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن الولايات المتحدة الأمريكية عززت وجودها خلال الشهر الأخير على الضفة الشرقية لنهر الفرات مما أدى إلى إقامة منشآت عسكرية وسلطات محلية وعزل هذه المنطقة عن سوريا.

وأضاف لافروف،فى تصريحات له اليوم الاثنين،"نشعر بقلق عميق على الرغم من التأكيدات المتكررة بأن هدف الولايات المتحدة الوحيد فى سوريا هو مكافحة الإرهاب، ولكننا لاحظنا فى الأشهر الأخيرة أن واشنطن عززت وجودها بشكل جاد على الضفة الشرقية لنهر الفرات وعلى جزء كبير من الأراضى السورية حتى الحدود مع العراق"..مشيرا إلى أن واشنطن لم تعزز منشأتها العسكرية هناك فحسب، بل وشكلت سلطات محلية موالية لها أيضا.

وقال : "إن هذا يأتى فى سياق عزل هذه المناطق عن بقية أراضى سوريا بالرغم أنهم أكدوا لنا أنه لا يوجد خطط للولايات المتحدة الأميركية بتقسيم سوريا".

وفيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا ..قال لافروف : "إن بلاده تتابع هذا الأمر، إذا أعلن الرئيس الأمريكى الانسحاب الوشيك للقوات الأمريكية من سوريا، فهذا يعنى أنه على الأقل ملتزم بتصريحاته السابقة المتعلقة بأن الولايات المتحدة ستغادر سوريا بعد الانتصار على (داعش).

 


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