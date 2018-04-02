مهاب مميش : عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن

مهاب مميش : عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طنالإثنين، 02 أبريل 2018 01:22 م
قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 45 سفينة، بحمولة 2.8مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفن بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافوريةMAERSK HIDALGA، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى السعودية.
وعبرت 30 سفينة من إتجاه الجنوب للقناة الجديدة ، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MUNICH MAERSK ،بحمولة 221 ألف طن، قادمة من الفلبين، ومتجهة إلى مصر.
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