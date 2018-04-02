مقتل 5 إرهابيين بحركة الشباب الصومالية فى ضربة جوية أمريكية







مقديشو (رويترز)

قال الجيش الأمريكى اليوم الاثنين، إنه قتل 5 متشددين فى ضربة جوية نفذها بالصومال لاستهداف مقاتلين من حركة الشباب، وهى جماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم) إنه جرى تنفيذ الضربة فى الأول من أبريل قرب بلدة البور فى إقليم جلمدج الصومإلى شبه المستقل.

وأضافت أفريكوم فى بيان "تقديرنا أنه لم يلق أى من المدنيين حتفه فى هذه الضربة الجوية".

ولم يتسن الوصول لحركة الشباب للحصول على تعليق، وكثفت الولايات المتحدة عملياتها فى البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقى منذ أن خفف الرئيس دونالد ترامب قواعد الاشتباك العام الماضى.

ومنذ انسحابهم من العاصمة مقديشو فى 2011، فقد مقاتلو حركة الشباب السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية. لكن لا يزال لهم وجود قوى فى مناطق خارج العاصمة.

وأعلن الجيش والشرطة فى الصومال أن مقاتلى الشباب اشتبكوا أمس الأحد لساعات مع قوات الاتحاد الأفريقى بعد أن فجروا سيارتين ملغومتين خارج إحدى قواعدها.