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مقتل 35 حوثيا وإصابة 50 آخرين فى غارات للتحالف العربى على محافظة إب

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:45 ص
مقتل 35 حوثيا وإصابة 50 آخرين فى غارات للتحالف العربى على محافظة إب قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية





عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الاثنين، بمقتل 35 حوثيا وإصابة أكثر من 50 آخرين،جراء غارات التحالف العربى على معسكر "حمزة " بمحافظة "إب" جنوب العاصمة اليمنية صنعاء .

وقالت المصادر - لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية - " إن حصيلة القتلى فى أوساط ميليشيات الحوثى،نتيجة الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربى على معسكر حمزة فى محافظة إب،أمس بلغت أكثر من 35 قتيلا ونحو 50 مصابا .

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، تواصل تقدمها الميدانى فى مديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمالى البلاد،لليوم الثانى على التوالى، بعد فتح جبهة جديدة فى المعقل الرئيسى للمتمردين الحوثيين.

كانت مصادر يمنية قد أفادت - أمس - باختطاف ميليشيات الحوثى اللواء المتقاعد أحمد قرحش بسبب انتقاده لزعيم الحوثيين فى العاصمة صنعاء،ونقله إلى جهة غير معروفة،مؤكدة أن عملية اختطاف قرحش تمت بناء على أوامر القيادى عبدالكريم الحوثي، وهو عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثى.

 


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