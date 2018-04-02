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مسلحو حزب العمال الكردستانى ينسحبون من منطقة سنجار بالعراق

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:00 ص
مسلحو حزب العمال الكردستانى ينسحبون من منطقة سنجار بالعراق مسلحو حزب العمال الكردستانى





بغداد أ ش أ
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أعلن قائممقام قضاء سنجار بالعراق فهد حامد انسحاب مسلحى حزب العمال الكردستانى من القضاء، مؤكداً أن قوات الجيش العراقى كثفت تواجدها فى المنطقة.

وقال حامد ـ فى تصريحات نقلتها قناة (السومرية) الأحد ـ إن قوات تابعة للفرقة الخامسة عشر من الجيش العراقى تمركزت فى المنطقة بشكل مكثف خلال الأيام الماضية لحمايتها ، لافتا الى أن القلق يخيم على سكان منطقة سنجار بعد تهديدات الرئيس التركى بالتدخل عسكريا فى المنطقة.

ودعا الحكومة العراقية الى "فتح باب التطوع أمام الأيزيديين للإضمام الى الجيش والشرطة العراقية بهدف المشاركة فى حماية مناطقهم" ، مطالبا بضم التشكيلات العسكرية الأيزيدية المتواجدة فى سنجار الى مؤسسات الدولة العراقية.

وكان المتحدث باسم الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستانى ريفان ولات قد أكد فى وقت سابق أن حزب العمال الكردستانى قرر الانسحاب من منطقة سنجار ، مبينا أن قرار الإنسحاب جاء بعد التأكد من انتهاء خطر "داعش" على الأيزيديين.

 


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