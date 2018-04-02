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محافظ سوهاج : رصف طريق عزبة رضوان بدار السلام بتكلفة 600 ألف جنيه

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:16 م
محافظ سوهاج : رصف طريق عزبة رضوان بدار السلام بتكلفة 600 ألف جنيه جانب من رصف الطريق





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالتعاون مع مديرية الطرق بأعمال رصف طريق عزبة رضوان بطول1 كيلومتر وعرض 6 متروبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه،وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة  لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لاهالى المحافظة .

وأوضح  لطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام  فى بيان للمحافظة،أن الطريق يخدم قرى عرب العطيات القبلية وعزبة رضوان وعزبة حلوان ومدرسة الزراعة الثانوية،وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة للمواطنين والسيارات.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع مديرية الطرق للانتهاء من جميع الطرق المستهدفة بخطة الرصف لهذا العام بمختلف قرى ومدن المحافظة .

وفى سياق متصل ، قال محافظ سوهاج ، أنه عقب اعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عصر اليوم عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والتي جرت الأسبوع الماضي سيقام فعاليتين بميدان الثقافة بسوهاج وبالمسرح الروماني بمدينة ناصر بسوهاج للاحتفال بإعلان النتيجة ، وذلك بالتعاون بين المحافظة وحملة كلنا معاك من أجل مصر.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره وشكره لكل الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية لكي تظهر بالشكل الحضاري الذي ظهرت به وابهرت العالم والذي يؤكد ان جميع فئات الشعب المصري تقف خلف اجهزة الدولة صفا واحدا وا من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء ، وان سو ء الاحوال الجوية الذي شهدته قري ومدن المحافظة في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والاخير من الانتخابات لم يثني مواطني محافظة سوهاج عن الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانبه قال المهندس محمد محمود لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك بمحافظة سوهاج  ، إن الاحتفالات اليوم تتم فى اطار الاحتفالات التى تقيمها الحملة على مستوى الجمهورية واحتفالات سوهاج ستكون في ميدان قصر ثقافة سوهاج ، والمسرح الروماني حيث سيتم تقديم عروض فنية لفرقة الموسيقي العربية ، وفرقة الفنون الشعبية لتقديم الاغاني الوطنية والاستعراضات الشعبية احتفالا باستكمال هذا الاستحقاق السياسي الهام.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور ايمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، أنه عقب اعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عصر اليوم عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والتي جرت الأسبوع الماضي سيقام فعاليتين بميدان الثقافة بسوهاج وبالمسرح الروماني بمدينة ناصر بسوهاج للاحتفال بإعلان النتيجة ، وذلك بالتعاون بين المحافظة وحملة كلنا معاك من أجل مصر

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره وشكره لكل الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية لكي تظهر بالشكل الحضاري الذي ظهرت به وابهرت العالم والذي يؤكد ان جميع فئات الشعب المصري تقف خلف اجهزة الدولة صفا واحدا وا من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء ، وان سو ء الاحوال الجوية الذي شهدته قري ومدن المحافظة في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والاخير من الانتخابات لم يثني مواطني محافظة سوهاج عن الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانبه قال المهندس محمد محمود لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك بمحافظة سوهاج ان الاحتفالات اليوم تتم فى اطار الاحتفالات التة تقيمها الحملة على مستوى الجمهورية واحتفالات سوهاج ستكون في ميدان قصر ثقافة سوهاج ، والمسرح الروماني حيث سيتم تقديم عروض فنية لفرقة الموسيقي العربية ، وفرقة الفنون الشعبية لتقديم الاغاني الوطنية والاستعراضات الشعبية احتفالا باستكمال هذا الاستحقاق السياسي الهام.

 


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