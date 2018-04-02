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محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة لكلية الطب البيطرى

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:25 م
محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة لكلية الطب البيطرى محافظ الوادي الجديد يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة لكلية الطب البيطري





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الاحتفالية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بقاعة المركز الإستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة لتخرج الدفعة الرابعة لكلية الطب البيطرى فرع الوادى الجديد عام 2016/2017.

وأعرب المحافظ فى بيان عن بالغ سعادته لحضور مثل هذه الاحتفالية وذلك لاحتياج سوق العمل بالمحافظة لتلك التخصصات وذوى الخبرات العلمية المختلفه،مما يهدف إلى التوسع في الإنتاج الحيواني والداجنى بأساليب علمية ومتطورة تواكب العصر.

ونوه المحافظ إلى ضرورة تبني خريجي كلية الطب البيطري بالمحافظة فكرة مشروع إنتاجي وسوف تقوم المحافظة بتوفير كافة الدعم لإنجاح الفكرة والمشروع فيما يعود بالنفع على المحافظة،مؤكد على أن المحافظه لا تالوا جهدا لدعم كافة الشباب فى مختلف المجالات الانتاجيه بما يؤهلهم لاقتحام سوق العمل من خلال اقامة مشروعات خاصة تدر ارباحا على القائمين عليها وتحقق تنميه وتعمل على توفير كافه الاحتياجات باسعار مخفضه.

 


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