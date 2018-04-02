محافظ القليوبية: تسليم 75 صندوق قمامة لمدن قليوب والخصوص وحى غرب شبرا الخيمة







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

صرح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بأنه فى إطار منحة الاتحاد الأوروبى لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن "الخصوص، وقليوب، وحى غرب شبرا"، وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية GIZ، فقد قامت الأجهزة التنفيذية لمدن الخصوص، وقليوب، وحى غرب شبرا الخيمة، باستلام 75 صندوق قمامة مكبس بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك لدعم منظومة النظافة بتلك المدن، وتكون استكمالا للتعاون بين المحافظة ببرنامج التنمية وبالمشاركة فى المناطق الحضرية GIZ.

كما أعلن عشماوى، عن مشاركة المحافظة، فى احتفالات اليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم" وتضامنا مع الأشخاص ذوى التوحد، والذى يقام كل عام يومى 3 و4 أبريل، وفى إطار مبادرة "الانارة الزرقاء" بإضاءة كافة المبانى الحكومية والميادين العامة باللون الأزرق.

وتأتى الاحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات باليوم العالمى للتوحد، والذى يأتى فى الثانى من أبريل كل عام، حيث من المقرر أن تضاء مبانى الحكومية يومى 3و4 أبريل باللون الأزرق تضامنا مع مصابى التوحد، ودعوة لأهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوى التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وكأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع.