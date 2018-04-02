محافظ الغربية يستقبل وزير البيئة لبحث المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات الصلبة







الغربية - مصطفى عادل

استقبل اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة،اليوم، لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء.

ويعقد الوزير اجتماعا برؤساء المدن والاحياء بالقاعة الصغرى بديوان المحافظة، لمناقشة المخطط، يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن ما تم بحثه.