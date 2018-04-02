محافظ الاقصر يبحث مع رؤساء المدن تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية







الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد بدر محافظ الأقصر،اجتماعًا موسعاً، مع رؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المختلفة، وذلك بحضور اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، حيث تم متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى، ومناقشة ما تم تنفيذه منها خلال الفترة الماضية، والتعرف على أهم معوقات استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة منها.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف مراكز المحافظة في المجالات المختلفة، كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع وإنشاء الكباري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، ومتطلبات المديريات الخدمية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

كما وجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بضرورة ايجاد آلية لعمل سيارات الكسح على مدار 24 ساعة، وشدد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة، موجها رؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات، بتحديد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بكل قطاع بالمحافظة.