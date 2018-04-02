video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الاقصر يبحث مع رؤساء المدن تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:13 ص
محافظ الاقصر يبحث مع رؤساء المدن تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية جانب من الاجتماع





الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

عقد محمد بدر محافظ الأقصر،اجتماعًا موسعاً، مع رؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المختلفة، وذلك بحضور اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، حيث تم متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى، ومناقشة ما تم تنفيذه منها خلال الفترة الماضية، والتعرف على أهم معوقات استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة منها.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مختلف مراكز المحافظة في المجالات المختلفة، كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع وإنشاء الكباري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، ومتطلبات المديريات الخدمية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

كما وجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بضرورة ايجاد آلية لعمل سيارات الكسح على مدار 24 ساعة، وشدد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة، موجها رؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات، بتحديد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بكل قطاع بالمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المدارس والوحدات الصحية وحمام السباحة الأوليمبى

الاقصر

اخبار الاقصر

اجتماع محافظ الاقصر

اخبار مصر

الخطة الاستثمارية بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة