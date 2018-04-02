محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسى.. ويؤكد: قادرون على صنع المستقبل







الإسكندرية جاكلين منير

قدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عقب إعلان فوزه رسميًا فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، معربًا عن خالص تهانيه لجموع الشعب المصرى بمناسبة فوز وتولى الرئيس لفترة رئاسية ثانية.

وأكد سلطان أن الفوز الساحق للرئيسى عبد الفتاح السيسى، واحتشاد المصريين وتمسكهم بحقهم الدستورى لاختيار الرئيس الذى يريدونه هو أكبر دليل على قدرة المصريين واتحادهم لصنع قرارهم وإصرارهم على مواجهة أية تحديات فى ظل قيادة سياسية حكيمة، علاوة على دعمهم الكامل لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تتم فى جميع المجالات فى جميع أنحاء الجمهورية والتى بدأت منذ تولى الرئيس منصبه عام 2014.