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محافظة سوهاج تقيم اليوم حفلا بالمسرح الرومانى بمشاركة أعضاء مجلس النواب

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:00 ص
محافظة سوهاج تقيم اليوم حفلا بالمسرح الرومانى بمشاركة أعضاء مجلس النواب محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إقامة احتفال فنى على المسرح الرومانى بالكورنيش الشرقى بمدينة ناصر مساء اليوم الاثنين، تقديرا للمجهودات التى قامت بها بعض الجهات وأجهزة المحافظة فى إدارة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضى.

وأضاف المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة أن الاحتفال بمشاركة أعضاء مجلس النواب ورئيس الجامعة والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعمداء كليات جامعة سوهاج القوى والأحزاب السياسية والتيارات الشبابية والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية والإعلاميين ومراكز الشباب وطلاب المدارس، وشباب وطلاب كليات جامعة سوهاج.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق الذى تم قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية فى قرى ومدن المحافظة ودور النواب والعمد والمشايخ وكبار العائلات والقوى والأحزاب السياسية المجتمع المدنى ومسئولى ذوى الإعاقة، لتخرج العملية الانتخابية بالمظهر الحضارى، ولتكون الانتخابات رسالة للخارج قبل الداخل أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتخطو نحو التنمية الشاملة بأبنائها.

وأوضح خالد إسماعيل مدير عام قصر ثقافة سوهاج أن فقرات الحفل الفنى لفرقة الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وتقدم الاغانى الوطنية واستعراضات فنية شعبية.


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