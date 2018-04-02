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مجلس مدينة الأقصر يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة أبو الجود بوسط المدينة

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:52 ص
مجلس مدينة الأقصر يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة أبو الجود بوسط المدينة محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة أبو الجود ، في إطار الخطة التي يشرف عليها محمد بدر محافظ الأقصر، للوصول لأعلي مستويات الرصف والنظافة بكافة شوارع المدينة لخدمة المواطنين.

وفي هذا الصدد وبصورة شبه يومية تقوم رئاسة حى وسط بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحى وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الاقصر، وبتكليف من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر - بمتابعة الأعمال والاطمئنان على سير العمل وانتظامه بشوارع أبو الجود وتفرعاتها، من حيث أعمال إزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين وتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد والتأكيد على ذلك بمحازاة خط التنظيم وتركيب البلدورة بقياس 80 سم من الحائط شاملة البلدورة.

وأكد أيمن الشريف، على سرعة الإنجاز فى العمل حسب الخطة المقررة وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، والانتهاء من البنية التحتية قبل البدء فى تركيب بلدورات جديدة وسفلتة وإنارة وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة أبو الجود ، وذلك لإضفاء المنظر الجمالى للمدينة.

ومن جانبه، أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، أن هناك بعض الملاحظات فى تركيب البلدورات الجديدة بشارع أبو الجود الرئيسى من حيث محازاتها بخط التنظيم الجديد، وجارى العمل لتلافى هذه المشكلة منذ بدايتها وسيتم تعديلها.

من ناحية أخرى ، شن رجال مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة بمنطقة شرق السكة تحت إشراف المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وبقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة ، وبمعاونة رئاسة حى شرق وفرقة الإنقاذ.

استهدفت الحملة شارع شل حتى ميدان صليب، وأسفرت عن رفع 7 أطنان أتربة وقمامة وجارى العمل لتشمل شوارع شرق السكة بأكملها، حيث قال أيمن الشريف أن أعمال تنظيف وتطوير مدينة الأقصر ما زالت مستمرة بصفة دورية، وسيتم تمشيط العديد من الشوارع بمناطق مختلفة، مؤكداً أنه تم رفع 7 أطنان مخلفات وأتربة باستخدام المعدات وعمال النظافة.

وقالت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، أنه سيتم تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وذلك فى إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين بالأقصر، قبيل احتفالات شم النسيم.


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