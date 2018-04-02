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الإثنين، 02 أبريل 2018 11:14 م
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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط لحوما فاسدة داخل محل كشرى

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:08 م
مباحث تموين الإسماعيلية تضبط لحوما فاسدة داخل محل كشرى لحوم فاسدة





الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كمية من اللحوم بلغت حوالى 120 كيلو جراما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل كشرى شهير بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد أصحاب مطاعم الكشرى بحيازة كمية من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل المحل الخاص به بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين وهريدى محمد مفتش الرقابة التموينية بمباحث التموين والقوة المرافقة لهما من مداهمة المحل وتمكنوا من ضبط "ايهاب.ه.م" 39 عامًا صاحب محل كشرى وحلوانى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية لحيازته كمية من اللحوم ومصنعاتها بلغت حوالى 120 كيلو جرامًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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