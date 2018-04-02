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كلية الهندسة بجامعة المنيا تحتفل بيوم الإبداع السابع

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:45 ص
كلية الهندسة بجامعة المنيا تحتفل بيوم الإبداع السابع الدكتور جمال أبو المجد - رئيس جامعة المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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تحتفل اليوم كلية الهندسة بجامعة المنيا، بيوم الإبداع السابع، تشمل الاحتفالية إعلان الفائزين مسابقة Line Follower، والتى تقام كل عام لمساعدة الطلاب على فهم مبادئ وأساسيات الهندسة، بالإضافة إلى أنشطة تدعم طلاب مرحلتى الثانوية والإعدادية ممثلة فى برنامج Crazy Ideaمسابقات فى مجالات البرمجة.

 

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يعد اليوم أكبر حدث يقام فى صعيد مصر ويكون حافلا بالكثير من الموضوعات والأنشطة التى تدعم مختلف مجالات الهندسة وريادة الأعمال بحضور حوالى 5000 شخص من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر الحدث لأكثر من 3 أيام.

 

ويقام الحدث هذا العام فى الثانى والثالث والرابع من إبريل، حيث يضم على مدار الثلاثة أيام معرض لمشاريع التخرج وتحت التخرج، ومعرض للشركات الناشئة محاضرات عن أهم الموضوعات والتغيرات فى التكنولوجيا وريادة الأعمال، ورش عمل مكثفة، مناقشات مفتوحة، مسابقات مختلفة، أنشطة تفاعلية.


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