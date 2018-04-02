فيديو وصور.. احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى

فيديو وصور.. احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسىالإثنين، 02 أبريل 2018 06:03 م
احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى
الغربية – مصطفى عادل
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نظم الآلاف من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل احتفالية شعبية أمام ديوان عام المحافظة بشارع البحر الرئيسي، احتفالاً بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئيسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة وذلك بحضور محافظ الغربية .
وتجمع الأهالي أمام ديوان المحافظة رافعين أعلام مصر، وقامت السيارات المثبت عليها مكبرات الصوت بإذاعة الأغاني الوطنية.
فيما أطلق سيدات بإطلاق الزغاريد والدخول فى وصلة رقص احتفالاً بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.
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