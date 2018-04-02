video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:03 م
فيديو وصور.. احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى





الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

نظم الآلاف من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل احتفالية شعبية أمام ديوان عام المحافظة بشارع البحر الرئيسي، احتفالاً بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئيسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة وذلك بحضور محافظ الغربية .

 

وتجمع الأهالي أمام ديوان المحافظة رافعين أعلام مصر، وقامت السيارات المثبت عليها مكبرات الصوت بإذاعة الأغاني الوطنية.

 

فيما أطلق سيدات بإطلاق الزغاريد والدخول فى وصلة رقص احتفالاً بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (1)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (2)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (3)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (4)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (5)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (6)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (7)
 

 

احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى (8)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتفالات بالمحافظات بعد إعلان فوز السيسى بالانتخابات.. المئات يرفعون الأعلام والسيدات يطلقن الزغاريد بالغربية.. وشباب الإسكندرية يرفعون شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية".. والقليوبية تحتفل بـ"تسلم الأيادى"

نتيجة انتخابات الرئاسة 2018

نتيجة الانتخابات الرئاسية

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية

نتائج انتخابات الرئاسه

السيسي

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة