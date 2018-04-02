فيديو وصور.. أهالى بنى سويف يحتفلون بفوز الرئيس على أنغام الأغانى الوطنية







بنى سويف - هانى فتحى

تشهد مدينة بنى سويف احتفالات شعبية كبيرة بميدانى الزراعيين والمديرية، احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية بمشاركة الآلاف من أهالى المدينة.

ورفع المواطنون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى ورددوا الأغانى الوطنية احتفالا بفوز الرئيس، فيما أغلقت مديرية أمن بنى سويف الميدانين أمام حركة السيارات فيما تشهد المنطقة تواجدا أمنيا لقوات الأمن.