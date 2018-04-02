فيديو.. محافظ مطروح يتقدم مسيرة بشوارع المحافظة احتفالا بفوز الرئيس السيسي







مطروح – حسن مشالي

خرج أبناء مطروح فى مسيرة احتفالية بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، يتقدمهم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والعمد والمشايخ والشباب و المرأة وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة والدعوة السلفية والجهاز التنفيذة بالمحافظة.

انطلقت المسيرة من أمام ديوان عام المحافظة، مرورا بكورنيش المحافظة حتى مسجد العوام رافعين الأعلام واللافتات مع إذاعة وترديد الأغانى الوطنية.

وأكد أبناء مطروح على ولائهم للوطن كحماة للبوابة الغربية المصرية، داعمين مسيرة القيادة السياسية فى استكمال طريق البناء والتنمية.

وهنأ المحافظ مطروح أهالى المحافظة والمصريين جميعا، بنتيجة الاستحقاق الانتخابى وفرحة أبناء مصر جميعا، التى تؤكد استقرار مصر ومكانتها من خلال ملحمة وطنية للمصريين، لحفاظهم على وطنهم والحرص على المشاركة بكل وعى وحرية فى الانتخابات الرئاسية، والإعلان للعالم أن المصريين قادرون على صنع مستقبلهم بأيديهم بكل شفافية وديمقراطية.

وأشاد اللواء علاء أبو زيد بموقف أبناء مطروح الوطنى، خلال فترة الانتخابات والإقبال الكثيف بكافة المدن والقرى، لتأكيد دعمهم للقيادة السياسية واستقرار مصر وأمنها مع تقدير جهود الدولة وتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية فى جميع ربوع الوطن.



محافظ مطروح يشارك الأهالى فرحة فوز الرئيس السيسي



أهالى ومحافظ مطروح يخرجون فى مسيرة فرحا بنتيجة الانتخابات الرئاسية.



محافظ مطروح وسط الأهالى خلال احتفالهم بفوز السيسي.



القيادات الشعبية والتنفيذية والنيابية تشارك أهالى مطروح فرحتهم بفوز السيسي.



جانب من المسيرة الاحتفالية لأهالى وقيادات مطروح.



مشاركة محافظ القيادات الأمنية فى احتفالات فوز السيسي.