video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. محافظ مطروح يتقدم مسيرة بشوارع المحافظة احتفالا بفوز الرئيس السيسي

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:47 م
فيديو.. محافظ مطروح يتقدم مسيرة بشوارع المحافظة احتفالا بفوز الرئيس السيسي مسيرة بشوارع المحافظة احتفالا بفوز الرئيس السيسي





مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

خرج أبناء مطروح فى مسيرة احتفالية بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، يتقدمهم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والعمد والمشايخ والشباب و المرأة  وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة والدعوة السلفية والجهاز التنفيذة بالمحافظة.

انطلقت المسيرة من أمام ديوان عام المحافظة، مرورا بكورنيش المحافظة حتى مسجد العوام رافعين الأعلام واللافتات مع إذاعة وترديد الأغانى الوطنية.

 وأكد أبناء مطروح على ولائهم للوطن  كحماة للبوابة الغربية المصرية، داعمين مسيرة القيادة السياسية فى استكمال طريق البناء والتنمية.

 وهنأ المحافظ مطروح أهالى المحافظة والمصريين جميعا، بنتيجة الاستحقاق الانتخابى وفرحة أبناء مصر جميعا، التى تؤكد استقرار مصر ومكانتها من خلال ملحمة وطنية للمصريين، لحفاظهم على وطنهم والحرص على المشاركة بكل وعى وحرية  فى الانتخابات الرئاسية، والإعلان للعالم أن المصريين قادرون على صنع مستقبلهم بأيديهم بكل شفافية وديمقراطية.

وأشاد اللواء علاء أبو زيد بموقف أبناء  مطروح الوطنى، خلال فترة الانتخابات والإقبال الكثيف بكافة المدن والقرى، لتأكيد دعمهم للقيادة السياسية واستقرار مصر وأمنها مع تقدير جهود الدولة وتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية  فى جميع ربوع الوطن.

 

محافظ مطروح يشارك الأهالى فرحة فوز الرئيس السيسي
محافظ مطروح يشارك الأهالى فرحة فوز الرئيس السيسي

 

أهالى ومحافظ مطروح يخرجون فى مسيرة فرحا بنتيجة الانتخابات الرئاسية.
أهالى ومحافظ مطروح يخرجون فى مسيرة فرحا بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

 

محافظ مطروح وسط الأهالى خلال احتفالهم بفوز السيسي.
محافظ مطروح وسط الأهالى خلال احتفالهم بفوز السيسي.

 

القيادات الشعبية والتنفيذية والنيابية تشارك أهالى مطروح فرحتهم بفوز السيسي.
القيادات الشعبية والتنفيذية والنيابية تشارك أهالى مطروح فرحتهم بفوز السيسي.

 

جانب من المسيرة الاحتفالية لأهالى وقيادات مطروح.
جانب من المسيرة الاحتفالية لأهالى وقيادات مطروح.

 

مشاركة محافظ القيادات الأمنية فى احتفالات فوز السيسي.
مشاركة محافظ القيادات الأمنية فى احتفالات فوز السيسي.

 

محافظ ومدير أمن مطروح وسط أهالى مطروح خلال الاحتفالات.
محافظ ومدير أمن مطروح وسط أهالى مطروح خلال الاحتفالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر النتائج التفصيلية لانتخابات الرئاسة المصرية 2018.. القاهرة الأعلى تصويتا بـ2.580 مليون ناخب.. الشرقية فى المرتبة الثانية بـ1.950مليون.. جنوب سيناء الأقل تصويتا.. والسيسي يحصل على 97.8%.. وموسى مصطفى 2.92%

نتيجة الانتخابات

فرز نتائج الانتخابات

نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجة انتخابات 2018

اعلان النتائج

انتخابات مصر

مؤشرات اولية

السيسي

موسى

نتيجة الانتخابية الرئاسية بمصر




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة