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الإثنين، 02 أبريل 2018 01:52 م
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غارة جوية تقتل 16 حوثيا قرب مرفأ الحديدة فى اليمن

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:23 م
غارة جوية تقتل 16 حوثيا قرب مرفأ الحديدة فى اليمن غاره فى اليمن - أرشيفية





(أ ف ب)
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قتل 16 حوثيا، اليوم الاثنين، فى غارة جوية نسبت إلى قوات التحالف ، استهدفت مبنى قرب مرفأ الحديدة غرب اليمن، بحسب مصادر أمنية.

وتم استهداف مبنى كان فيه تجمع للمتمردين الحوثيين، فى مدينة الصالح فى مديرية الحالى التابعة لمحافظة الحديدة، والتي يسيطر المتمردون الحوثيون على مينائها الرئيسى.

من جانبه طالب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادى الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات مليشيات الحوثى خاصة بعد إحراقها مخازن المساعدات الإنسانية بمدينة الحديدة.

وقال بادى فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، "ننتظر مواقف دولية أكثر جدية وخاصة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممى لليمن، مضيفا أنه لا يجب استخدام لغة المهادنة مع الحوثيين وخاصة بعد قيامهم بحرق مخازن تضم مساعدات إنسانية فى الحديدة.


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