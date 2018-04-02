video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ولى العهد السعودى يتفقد أول مركبة فضاء تراقب الأرض فى كاليفورنيا

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:43 م
صور.. ولى العهد السعودى يتفقد أول مركبة فضاء تراقب الأرض فى كاليفورنيا ولى العهد السعودى خلال الزيارة





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

زار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، فيرجن قالاكتيك، وميناء موهافى للطيران والفضاء فى كاليفورنيا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

وفور وصول سمو ولى العهد، كان فى استقباله مؤسس مجموعة فيرجن رئيس مجلس إدارة فيرجن قالاكتيك، ريتشارد برانسون، والرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات التابعة للمجموعة، واطلع سمو ولى العهد، خلال الزيارة على التقدم المحرز فى قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة فى هذا الشأن.

ولى العهد السعودى يزور فيرجن قالاكتيك بكاليفورنيا
ولى العهد السعودى يزور فيرجن قالاكتيك بكاليفورنيا

 

ولى العهد السعودى يتفقد أول مركبة فضائية تراكب الأرض
ولى العهد السعودى يتفقد أول مركبة فضائية تراكب الأرض

 

وعرض برانسون نظام (الهايبر لوب) للنقل عالى السرعة الذى يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات، وكشفت فيرجن قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التى ستدخل حيّز الخدمة التجارية، كما تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة فى الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون فى التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودى، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.

زيارة ولى العهد السعودى لميناء موهافى للطيران والفضاء بكاليفورنيا
زيارة ولى العهد السعودى لميناء موهافى للطيران والفضاء بكاليفورنيا

 

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

 

رافق سمو ولى العهد، خلال الزيارة، صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الوفد الرسمى المرافق لسمو ولى العهد، وكان صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، قد غادر مدينة سياتل فى وقت سابق، متوجها إلى مدينة لوس أنجلوس فى إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

صورة تذكارية لولى العهد السعودى مع رؤساء شركات مجموعة فيرجن
صورة تذكارية لولى العهد السعودى مع رؤساء شركات مجموعة فيرجن

 

جولة تفقدية لولى العهد السعودى بميناء موهافى للطيران والفضاء بكاليفورنيا
جولة تفقدية لولى العهد السعودى بميناء موهافى للطيران والفضاء بكاليفورنيا

 

زيارة ولى العهد السعودى إلى كاليفورنيا
زيارة ولى العهد السعودى إلى كاليفورنيا

 

ولى العهد السعودى ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن قالاكتيك
ولى العهد السعودى ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن قالاكتيك

 

لقاء بين ولى العهد السعودى ومؤسس مجموعة فيرجن قالاكتيك
لقاء بين ولى العهد السعودى ومؤسس مجموعة فيرجن قالاكتيك

 

أول مركبة فضائية يمكنها مراقبة الكرة الأرضية بكاليفورنيا
أول مركبة فضائية يمكنها مراقبة الكرة الأرضية بكاليفورنيا

 

صورة تذكارية لولى العهد السعودى ومؤسس مجموعة فيرجن قالاكتيك
صورة تذكارية لولى العهد السعودى ومؤسس مجموعة فيرجن قالاكتيك

 

ولى العهد السعودى يستمع إلى شرح رؤساء شركات مجموعة فيرجن
ولى العهد السعودى يستمع إلى شرح رؤساء شركات مجموعة فيرجن

 

ولى العهد السعودى يتفقد حجرات وقود المركبة الفضائية الجديدة
ولى العهد السعودى يتفقد حجرات وقود المركبة الفضائية الجديدة

 

ولى العهد السعودى أمام مركبة الفضاء الأمريكية الجديدة
ولى العهد السعودى أمام مركبة الفضاء الأمريكية الجديدة

 

جولة تفقدية لولى العهد السعودى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية
جولة تفقدية لولى العهد السعودى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 

ولى العهد السعودى أمام مركبة مكتوب عليها "رؤية 2030"
ولى العهد السعودى أمام مركبة مكتوب عليها "رؤية 2030"

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن سلمان يغير وجه المملكة أمام الأمريكان.. ولى العهد ينجح فى الترويج لخطة الإصلاح بالولايات المتحدة.. ظهر بملابس غير رسمية فى "ستاربكس" فكسر الصورة النمطية عن السعوديين.. واندبندنت: يريد مخاطبة الرأى العام

صورة.. ولى العهد السعودى يلتقى بالرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت

ولى العهد السعودى: يجب بقاء القوات الأمريكية فى سوريا

صور.. ولى العهد السعودى يلتقى بيل جيتس ورئيس شركة أمازون فى أمريكا

السعودية: لا صحة لما تردد حول زيارة ولى العهد إلى العراق

ولى العهد السعودى من أمريكا: جماعة الإخوان المسلمين حاضنة لكل الإرهابيين

ولى العهد السعودى يلتقى مندوبى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون

صور.. ولى العهد السعودى يلتقى مع مؤسس وكالة "بلومبيرج" بنيويورك

ولى العهد السعودى يجتمع مع 40 مسئولا تنفيذيًا من الشركات العالمية بنيويورك

ولى العهد السعودى: المملكة تتعاون مع الأمم المتحدة لحل مشكلات المنطقة

اخبار عربية

ولى العهد السعودى

فيرجن قالاكتيك

مركبة فضائية

اخبار العرب

اخبار السعودية

محمد بن سلمان

ولاية كاليفورنيا




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة