صور.. ولى العهد السعودى يتفقد أول مركبة فضاء تراقب الأرض فى كاليفورنيا







وكالات الأنباء

زار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، فيرجن قالاكتيك، وميناء موهافى للطيران والفضاء فى كاليفورنيا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

وفور وصول سمو ولى العهد، كان فى استقباله مؤسس مجموعة فيرجن رئيس مجلس إدارة فيرجن قالاكتيك، ريتشارد برانسون، والرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات التابعة للمجموعة، واطلع سمو ولى العهد، خلال الزيارة على التقدم المحرز فى قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة فى هذا الشأن.



ولى العهد السعودى يزور فيرجن قالاكتيك بكاليفورنيا



ولى العهد السعودى يتفقد أول مركبة فضائية تراكب الأرض

وعرض برانسون نظام (الهايبر لوب) للنقل عالى السرعة الذى يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات، وكشفت فيرجن قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التى ستدخل حيّز الخدمة التجارية، كما تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة فى الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون فى التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودى، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.



زيارة ولى العهد السعودى لميناء موهافى للطيران والفضاء بكاليفورنيا



ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

رافق سمو ولى العهد، خلال الزيارة، صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الوفد الرسمى المرافق لسمو ولى العهد، وكان صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، قد غادر مدينة سياتل فى وقت سابق، متوجها إلى مدينة لوس أنجلوس فى إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.



صورة تذكارية لولى العهد السعودى مع رؤساء شركات مجموعة فيرجن



جولة تفقدية لولى العهد السعودى بميناء موهافى للطيران والفضاء بكاليفورنيا



زيارة ولى العهد السعودى إلى كاليفورنيا



ولى العهد السعودى ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيرجن قالاكتيك



لقاء بين ولى العهد السعودى ومؤسس مجموعة فيرجن قالاكتيك



أول مركبة فضائية يمكنها مراقبة الكرة الأرضية بكاليفورنيا



صورة تذكارية لولى العهد السعودى ومؤسس مجموعة فيرجن قالاكتيك



ولى العهد السعودى يستمع إلى شرح رؤساء شركات مجموعة فيرجن



ولى العهد السعودى يتفقد حجرات وقود المركبة الفضائية الجديدة



ولى العهد السعودى أمام مركبة الفضاء الأمريكية الجديدة



جولة تفقدية لولى العهد السعودى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية