صور.. محافظ الإسكندرية يسلم منازل مشروع سترة لقاطنيها







الإسكندرية - جاكلين منير

سلم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، المنازل التى تم تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بمشروع "سترة" الذى تقوم على تنفيذه مؤسسة مصر الخير، حيث قام بتسليم 3 منازل لقاطنيها بقرية 3 العامرية ثانى، بحضور أيمن فكرى أبو غالى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية.

وخلال تسليم المنازل قدم سلطان الشكر لجميع القائمين على عملية إحلال وتجديد المنازل على أعلى مستوى للأسر محدودى الدخل بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك بعد بحث حالتها وطبقا لمعايير تم تحديدها من قبل كل الجهات، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة تكثف جهودها وتعاونها لتطوير المناطق العشوائية والقرى المحرومة ورفع كفائتها وإدخال كل المرافق بها.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع سترة بالمحافظة قام بإحلال وتجديد وتطوير 93 منزلا بـ33 منطقة فى 3 أحياء، وجار تسليمهم حتى منتصف أبريل المقبل، حيث تم تطوير44 منزلا بحى وسط، و14 بالعامرية ثانى، و35 بمركز ومدينة برج العرب، وتصل تكلفة المنزل الواحد ما يقرب من 200 ألف جنيه.

يذكر أن مشروع سترة يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ويعد من أكبر المشروعات التنموية فى جمهورية مصر العربية، حيث يستهدف المشروع تحسين بيئة السكن لـ10 آلاف أسرة مصرية، بإشراف وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويمتد المشروع لعشر سنوات فى العديد من محافظات مصر، واستهدف المشروع في المرحلة الأولى فى العام الأول محافظات بنى سويف، وسوهاج، والمنيا ، وفى المرحلة الثانية محافظات الفيوم، والجيزة، والإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد.



مشروع ستره



مشروع ستره



مشروع ستره



مشروع ستره