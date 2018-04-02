صور.. قصة ربة منزل تصارع الديون و 150 ألف جنيه تنقذها من الحبس بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

قصة جديدة لمأساة جسدت بطولتها ربة منزل عانت المرار مع زوجها الأول ليأخذ منها كل شىء ويزداد الأمر إلى أن يجعلها مدانه للعديد من الأفراد ومعرضة للسجن، وتسعى بكل ما اوتيت من قوة أن تعود للحياة من جديد بعد ارتفاع الديون إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه .

البداية كانت مع شقة بالطابق الثانى فى منزل بسيط بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وبسلم بسيط، صعدنا إلى شقة بسيطة يغلق عليها باب خشبى يخفى خلفه الكثير والكثير من الأزمات ، والمعاناة لنتقابل مع " هويدا مراد عبدالعزيز " صاحبة الـ47 عاما لتروى تفاصيل المعاناة .

بدأت هويدا قصتها قائلة " تزوجت فى سن متأخر من شخص أكتشفت بعد زواجى بأقل من شهرين أنه مدمن للمخدرات، لم أتمكن من إكمال الحياة معه، ولكن بعد أن مكثت بمنزل والدى فترة من الوقت، وبعد محاولات عدت مرة اخرى الى منزلى، وبعد الحياة باكثر من عامين لم أجد أمامى سوى أن أتحمل بعد مرض والدى الأمر الذى أجبرنى على التحمل أكثر وأكثر أى شىء يتم .

وتابعت : استمر زوجى الأول على مدار ست سنوات من العذاب أن يضربنى ويهددنى بالعديد من التهديدات حتى اقوم بخدمته ونظرا لظروف والدى الصحية كنت أتحمل أى شىء، وبدأت الأمور تزداد سوءا ببيعه كل العفش بالمنزل، واجبارى على شراء بدلا منه، والتوقيع على شيكات على بياض، وكى أسدد الاقساط كنت أقوم بشراء سلع بالتقسيط أخرى وأقوم بسداد الاولى إلى أن تراكمت الديون وأصبحت غير قادرة على الوفاء بأى ديون .

وأضافت، لم يعد أمامى إلا أن أقوم بطلب الطلاق، ولم يوافق الا بعد أن تنازلت عن كل حقوقى الزوجية، لأواجه الديون وحدى، وبعدها باقل من عامين، تعرفت على زوجى الثانى الذى عرضت علية القصة كاملة وما أعانى منه من أزمات مالية ووافق على الزواج وأن يساعدنى .

وتابعت هويدا، تزوجنا الان منذ 6 سنوات، وطوال هذا الوقت احاول أن أسدد الديون والتى كانت قد ارتفعت بشكل كبير، والأن أصبحت مدانه بما يقرب من 150 ألف جنية، مؤكدة أنها لا تريد أن تأخذ أى مبالغ مالية فى يدها، وأن يقوم الشخص الذى يريد سداد المبالغ المالية بالذهاب لصاحب الدين وان يتاكد بنفسة ويسددة .

وناشدت هويدا أصحاب القلوب الرحيمة أن يساعدوها لحل مشكلتها، لافته إلى أنها تعيش حياة بسيطة جدا، فى شقة بالايجار، ليس بها دولاب للحفاظ على الملابس، وليس بها سرير للنوم عليه وإنما مرتبة بسيطة ملقاة على الارض وبجوارها بطانية .

وأكدت هويدا ان والدها ووالدتها أعطوها مبالغ كانوا قد أعدوها لهم للزمن ولكن مع الظروف الصعبة اعطوها لها، لافته الى أنها تعانى من عدد من القضايا المرفوعه عليها تطالبها بسداد ديونها، مطالبة من أهل الخير ان يساعدوها فى سداد المبالغ المالية، حتى تتمكن من الحفاظ على زوجها .



















































