صور.. شركة مياة الشرب بالأقصر تناشد الأهالى ضبط لصوص أغطية المجارى والصرف







الأقصر – أحمد مرعى

ناشد أبو النجا عرابي مدير إدارة الأقصر بشركة مياة الشرب والصرف الصحي، شباب مدينة الأقصر وكل من لديه كاميرات خاصة فى المحال التجارية أو المنازل، المساعدة فى ضبط سارقى أغطية غرف المجارى والصرف الصحى والمياه بشوارع مدينة الأقصر، وذلك عن طريق الإبلاغ الفورى وذلك لمساعدة رجال الشرطة ومساعدة شركة مياه وصرف الأقصر للتخلص من هذه المشكلة.

وقالت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر فى بيان أن شوارع الأقصر تتعرض منذ فترة لسرقة أغطية غرف ومطابق الصرف الصحى ومياه الشرب وذادت هذه الظاهرة السيئة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أن تلك الأفعال تؤدى لتعرض سلامة المواطنين للخطر وخاصة الأطفال وتؤدى غالباً للوفاة مباشرة فى حالة لم يكن هناك من يقوم بإنقاذ من يتعرض للسقوط فى غرف الصرف، وتؤدى لعدم وجود أغطية للصرف الصحى فى الشوارع إلى إنتشار الأمراض والأوبئة بالإضافة لإنتشار الباعوض والحشرات فى الأدوار الأرضية، وهذه الأمور تكلف الدولة والمواطن الكثير من الأموال والتى تهدر دون الإستفادة منها بسبب كثرة السرقات وبشكل متكرر والتى كانت من المفترض أن تنفق ضمن مشروعات الصرف الصحى والمياه لخدمة مناطق محرومة.

وأضافت الشركة،أن عدد سرقات الأغطية بمدينة الأقصر فقط تصل إلى ما يقرب من 40 غطاء شهرياً وحوالى 500 غطاء خلال الأربع أعوام الماضية، وذلك يتطلب توريد أغطية مطابق الصرف الصحى وحتى تصل الينا وبالمواصفات المطلوبة الكثير من الوقت وقد يتعدى خمسة أشهر وذلك لظروف عملية التصنيع والمواصفات والكمية والخامات، وغالباً ما تتم هذه العمليات قبل صلاة الفجر أو بعدها وذلك من خلال الأفراد الذين يقومون بتجميع المخلفات والكراتين الفارغة عن طريق التروسيكلات وعربات الكارو .

وقالت الشركة في بيانها :"شباب الأقصر المحترمون تحركوا .. فقد جاء دوركم من أجل الحفاظ على حياة الجميع، ترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المواطنين التعاون بالحفاظ على حياتهم وأرواح أطفالهم بالعمل جنباً الى جنب مع الشركة ومع جهاز الشرطة فى الإبلاغ عن أى حالات سرقة أو تعدى على أغطية المطابق وغرف الصرف الصحى، ونرجوا التعاون و إرسال الفديوهات الخاصة بحالات سرقة أغطية المطابق للجهات الأمنية والإبلاغ الفورى عن هذه الحالات سواء للجهات الأمنية أو لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والإدارات التابعة لها بجميع أنحاء المحافظة".



شركة مياة بالأقصر تناشد الأهالي معاونتها لضبط لصوص "أغطية المجاري والصرف"



جانب من البالوعات التي تمت تغطيتها عقب السرقة