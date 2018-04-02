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صور.. خروج 1146 مسلحا وأسرهم من دوما إلى إدلب بشمال غرب سوريا

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:02 ص
صور.. خروج 1146 مسلحا وأسرهم من دوما إلى إدلب بشمال غرب سوريا خروج المسلحين وعائلاتهم من الغوطة





موسكو(أ ش أ) _ تصوير أ.ف.ب
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، خروج نحو 1146 مسلحا وأسرهم من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية متوجهين إلى إدلب شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة - فى بيان لها، أوردته قناة (روسيا اليوم) - "إنه تم بمساعدة مركز المصالحة الروسى تنظيم ممر إنسانى عبر مخيم الوافدين لإتاحة خروج المسلحين.. وقد بلغ إجمالى عدد المغادرين 1146 شخصا".

وأوضح البيان أنهم غادروا أمس على متن 24 حافلة متوجهين إلى محافظة إدلب شمال غربى سوريا، مضيفا "الشرطة السورية، قامت تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسى وممثلى الهلال الأحمر العربى السورى، بتأمين خروج القافلة ومرافقة حافلاتها على طول مسارها إلى إدلب".

من جهة أخرى أفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن بأن الاتفاق الروسى مع فصيل "جيش الإسلام" المعارض للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية سيكون على 3 مراحل.

وأوضح عبد الرحمن - فى اتصال هاتفى مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى تشمل السماح للعناصر السابقين بما يعرف بالاتحاد الإسلامى المعتزلين للقتال ولنشطاء وجرحى بالخروج من مناطق جيش الإسلام تجاه مدينة إدلب.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما بهدف طمأنة المدنيين، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون بخروج من المدينة من لا يرغب بالاتفاق مع الروس إلى مدينة "جرابلس".

ترحيل الأسر السورية إلى أماكن آمنة
ترحيل الأسر السورية إلى أماكن آمنة

 

ترحيل مسلحين وأسرهم إلى أماكن آمنة
ترحيل مسلحين وأسرهم إلى أماكن آمنة

 

سوريون يتلقون العلاج قبل المغادرة
سوريون يتلقون العلاج قبل المغادرة

 

شخص يحمل طفلة داخل الحافلة
شخص يحمل طفلة داخل الحافلة

 

عدد من الأشخاص داخل حافلة
عدد من الأشخاص داخل حافلة

 


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