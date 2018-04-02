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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:53 م
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صور.. جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى لفوز الرئيس السيسى

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:35 م
صور.. جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى لفوز الرئيس السيسى احتفالية جامعة بنها





القليوبية-نيفين طه
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نظمت جامعة بنها بقيادة الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية بحضور جميع قيادات والعاملين بالجامعة وعدد كبير طلاب الجامعة وسط حالة من السعادة والفرحة والزغاريد.

ومن جانبه اكد الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة على أنه بهذه المناسبة السعيدة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية وتوليه حكم البلاد لفترة جديدة، فقد أعلن القاضى عن توزيع 60 جائزة موزعة كالآتى 20 جائزة للعاملين بالجامعة، و20 جائزة لطلاب كلية التربية النوعية، و20 جائزة لطلاب كلية التربية الرياضية، وتم السحب علنى بصورة بطاقة أمام جميع الحاضرين.

وفى نفس السياق قال القاضي، اليوم تبدأ مرحلة جديدة فى عمر الوطن نتطلع فيها جميعا الى مستقبل أرحب وأفضل لنا نحن المصريون ولأبنائنا ولأحفادنا ونعمل جميعا على ان تكون مصر التاريخ والحضارة فى المقدمة ولن يأتى ذلك إلا بالفكر والجهد والعرق اليوم تأكدت كلمة المصريين بإجماعهم على إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيادة البلاد لدورة رئاسية جديدة.

 

جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى لفوز الرئيس السيسى (1)
 

 

جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى لفوز الرئيس السيسى (2)
 

 

جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى لفوز الرئيس السيسى (3)
 

 

جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى لفوز الرئيس السيسى (4)
 

 


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