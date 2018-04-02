صور.. "تعليم شمال سيناء" يحتفل باليوم العالمى للتوحد

شمال سيناء- محمد الحر

احتفلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء باليوم العالمى للتوحد، والذى أقامته إدارة التربية الخاصة برعاية المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وبحضور القيادات التربوية بالمديرية على رأسهم الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية وعيد شتيوى مدير الشئون التنفيذية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن التوحد قامت بعرضه الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، بإلقاء محاضرة تعرض لمحه تاريخية عن التوحد أسبابه وخصائصه وطرق علاجه قامت بإلقائها الدكتورة منى عيادة.

وخلال كلمة المهندسة ليلى مرتجى أكدت على تفعيل لجنه الدمج بالتعليم بمدارس التعليم العام وشكرت القائمين على هذه الاحتفالية.