صور.. تطبيق منظومة تدوير المخلفات وفصل القمامة من المنبع فى كفر الشيخ







كفر الشيخ - محمد سليمان

تُعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة فى تطبيق العديد من منظومات النظافة سواء فصل القمامة من المنبع بالإضافة لتحفيز المواطنين لبيع المخلفات الصلبة بدلاً من إلقاءها بالشوارع، لتستفيد منها ربات المنازل بدخل يومى أو أسبوعى أو شهرى حسب نوعية وكم المخلفات التى تجمعها لتبيعها فى الأكشاك المخصصة لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السياسات والبرامج والخطط التى تنهض وتطور أساليب العمل فى مجالات النظافة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وإقامة العديد من المصانع والمدافن الصحية.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ هناك إجراءات تطوير وإصلاح قطاع المخلفات الصلبة من خلال خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية.

منظومة الجمع السكنى ومشاركة القطاع الخاص

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المحافظة جادة فى وضع حد نهائى لانتشار القمامة بالشوارع، لتكون رائدة فى هذا العمل على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن ما يتم نقله من مخلفات يومياً 2500 طن تقريباً يتم تجميعها ونقلهم للمصانع والمقالب الموجودة بالمحافظة بنسبة تصل إلى 70% من التولد اليومى، ومتابعة أداء مستوى النظافة بالمراكز والمدن من خلال العمليات واجهزة اللاسلكى، كما تمت مشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلى فى منظومة الجمع السكنى فى مدينتى برج البرلس والرياض، حيث تقوم 47 جمعية أهلية بأعمال النظافة بالقرى التى توفر فرص عمل للشباب بما يقارب من 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ،ووتطبيق منظومة الجمع من المنبع بتحديد 1000 وحدة سكنية كنموذج أولى يتم تطبيقه عن طريق عمال الوحدات المحلية لكل عامل 250 وحدة سكنية بمراكز ومدن المحافظة.

تطبيق تجربة شراء المخلفات الصلبة وفصلها من المنبع

وقال المهندس صفوت سليمان مدير جهاز النظافة بالمحافظة إنه تم اختيار 3 مناطق لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين المنطقة الأولى غرب مدينة كفر الشيخ، والمنطقة الثانية بالقنطرة البيضاء والمنطقة الثالثة بقرية أبو بدوى التابعة لمركز بيلا، مؤكداً أنه تابع التجربة فى المناطق الثلاثة والتى جاءت بنتائج إيجابية، دليل على نجاح التجربة وسيتم تعميمها فى عدد من المراكز بالمحافظة، مشيراً إلى أن كميات المواد الصلبة التى يستفاد منها يومياً بتلك التجارب الناجحة 13 طن يوميا، وتبلغ حصيلة عمليات البيع اليومية نحو 5 آلاف جنيه بالمناطق الثلاثة.

وأضاف سليمان تم تطبيق فصل القمامة من المنبع على مرحلتين بـ12 مدينة بمحافظة كفر الشيخ فى 12 ألف وحدة سكنية فى أحياء مدن المحافظة، بواقع ألف وحدة سكنية بكل مدينة، وتشمل المرحلة الأولى جمع القمامة مجاناً من المنازل، وخصصت مجالس المدن 48 عاملاً من عمال مجالس المدن لجمع القمامة، وسيستفيد العامل من جمع القمامة بفصلها وبيع المخلفات الصلبة.

جمع القمامة من المنبع بـ12 مدينة

وأوضح مدير جهاز النظافة بالمحافظة أن كفر الشيخ بتوجيهات اللواء السيد نصر كان لها السبق فى تطبيق فصل المواد الصلبة، وبيع المواطنين لها، وبدأنا فى تجربة جديدة فى جمع القمامة من المنبع بكل مدن المحافظة، وسيتم تطبيق التجربة على ألف وحدة سكنية فى عدد من أحياء كل مدينة من المدن الـ12، على أن يجمع العامل القمامة التى توضع فى أكياس من 250 وحدة سكنية.

وأضاف سليمان وبعد نجاح التجربة سيتم تعميمها على كل أحياء مدن المحافظة بالإضافة لتطبيق تجربة فصل القمامة من المنبع كمرحلة ثانية وشراء المواد الصلبة من المواطنين بعد تسليمهم كيسين الأول لوضع القمامة والثانى لوضع المواد الصلبة ووزنها وإعطاء صاحب المنزل ثمنها، وتحصيل 10 جنيهات من كل منزل مقابل جمع القمامة، مؤكداً أن المرحلة الأولى والتى تشمل جمع القمامة من المنبع بدأت فى عدد من مدن المحافظة، وتم تطبيقها على 12 ألف وحدة سكنية.

تخصيص الأكشاك لشراء المخلفات الصلبة

وأضاف سليمان "تم تحديد سعر المفروزات التى تجلبها ربة المنزل أو الأطفال للكشك لبيعها، مع مراعاة جلب ربح للمشاركين فى المشروع من الأيدى العاملة، مؤكداً أن فرق سعر الشراء عن البيع يعود مكسبه على المشاركين فى المشروع، وبرغم تلك النجاحات إلا أن هناك سلبيات سيتم معالجتها منها ضعف الإمكانيات الإدارية والفنية وجارى الاستعانة بمتخصصين فى هذا المجال، بالإضافة نقص فى الموارد البشرية والمعدات وصعوبة الاعتماد على القطاع الخاص والأهلى، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المخلفات وتم التغلب عليها بتعليمات من المحافظ، كما تم تحديد سلبيات فى التشريعات وتحديد الأدوار والمسئوليات، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع للقضاء على تلك السلبيات.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إن تلك النماذج التى تم تطبيقها تهدف لاختبار نظام التشغيل المختلف لتحسين منظومة الجمع الأولى وبصفة خاصة التدوير، مؤكداً أنه تم تحليل أداء النماذج الثلاثة لتحديد قابليتها للتطبيق بشكل مستدام فى أماكن أخرى بشكل موسع، مؤكداً أنه تمت مراعاة النماذج المقترح فى الفترة المقبلة متطلبات التوجيهات الاستراتيجية لسياسات إدارة المخلفات ومعطيات الوضع الراهن فى المناطق المختارة.

وقال عبد الله محمود على، المسئول عن مشروع فصل المخلفات الصلبة، إن المشروع لقى نجاحاً كبيراً نظراً لزيادة الوعى لدى الأسر بالمحافظة باستغلال المخلفات الصلبة بيعها والاستفادة منها فى ظل الغلاء الذى تعانى منه الأسر المصرية، مؤكداً برغم قلة الدخل من بيع المخلفات الصلبة لكنها بمثابة نواة تسند الزير عند بعض الأسر، مشيرا إلى أنه تم وضع أسعار شراء المخلفات الصلبة على الأكشاك منها النحاس الأحمر أو الأصفر بـ30 جنيها، والكانز بـ8 جنيهات، والحديد بجنيه ونصف، وبلاستيك 75 قرشا، وألمونيوم خفيف 15 جنيها، وألمونيوم ثقيل 25 جنيها، وصاج 75 قرشاً.

إنشاء 3 مصانع وتطوير مصنعين خلال العام الحالى

وأضاف محافظ كفر الشيخ هناك مشروعات عاجلة ذات أولويات بإنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة بدسوق ومطوبس وكفر الشيخ، إضافة لتطوير مصنعى بيلا وسيدى سالم وإنشاء مدفن صحى بمطوبس، وسيتم إنشاء مصانع أخرى لتدوير القمامة ببيلا والحامول وقلين، منهم مصنع لتدوير القامة بمدينة كفر الشيخ بطاقة 600 طن يومياً، وإنشاء مصنع مؤقت بدسوق بطاقة 500 طن يومى، وإنشاء مصنع مؤقت بمطوبس بطاقة 600 طن يومى، بالإضافة إلى التعامل مع التراكمات بمصنعى بيلا وسيدى سالم لتحسين كفاءة العمل بالمصنعين، مؤكداً أنه خصص 30 فدانا لإقامة الـ3 مصانع لتدوير القمامة، فخصص بكفر الشيخ 7 أفدنة ونصف، وبمطوبس خصص 7 أفدنة ونصف، وخصص ببلطيم 15 فدانا.

واستطرد محافظ كفر الشيخ أنه تم تخصيص 30 ألف متر مربع لإقامة موقع شركة "إيجى سيكل" لتدوير المخلفات باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه، مؤكداً أن المصنع يقوم بإعادة تدوير المخلفات لإنتاج مادة "RDF"، وهى بمثابة وقود بديل مستخرج من القمامة لتشغيل مصانع الأسمنت، بالإضافة للأسمدة العضوية، والعناصر الأخرى بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير مصانع تدوير القمامة، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز إلى جانب شركة ايجى سايكل لتدوير مخلفات القمامة بمطوبس.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تخصيص 52 مليون جنيه لرفع المخلفات خارج المدن للحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من المنظومة ستتم بتكلفة 163 مليون جنيه، لإنشاء مدفن صحى فى نطاق مركز مطوبس، كما سيتم إغلاق المقالب العشوائية بالمدن بتكلفة 15 مليون جنيه، وإنشاء مصانع جديدة لإدارة المخلفات بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس، وأخرى فى قلين، والحامول، وبيلا، كما سيتم تأهيل مصرف كتشنر بتكلفة 610 ملايين يورو بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، على أن يتم تخصيص 23 مليون يورو من هذا الاعتماد لحل مشكلة المخلفات بالقرى الواقعة على مصرف كتشنر.

وأشار إلى أنه يتم دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بـ60 مليون جنيه سنوياً بالإضافة إلى صيانة المعدات المستخدمة فى المنظومة، فتم دعم منظومة النظافة بشراء معدات لإدارة المخلفات (سيارات قلاب ولوادر ومقطورات وجرارات لمراكز ومدن المحافظة) بقيمة 31 مليون جنيه، وإنشاء حملة التدخل السريع للنظافة بالمحافظة بـ18 مليون جنيه، بالإضافة الى التخلص من تراكمات المقلب العشوائى بمدينة كفر الشيخ وبلطيم وبرج البرلس، واستغلالها فى ردم وتسوية الأراضى المنخفضة.



